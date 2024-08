Super Micro: Der Jahresbericht verzögert sich – Aktie crasht um ein Viertel!

Die Aktien von Super Micro Computer verlieren am Mittwoch ein Viertel an Wert und notieren eine halbe Stunde nach US-Handelsstart unter 410 US-Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es nicht damit rechnet, seinen geprüften Jahresbericht für das am 30. Juni abgelaufene Geschäftsjahr rechtzeitig einzureichen.

Das Unternehmen sagte, es erwarte, am 30. August eine "Mitteilung über die verspätete Einreichung" bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) einzureichen. "Super Micro ist nicht in der Lage, seinen Jahresbericht innerhalb der vorgeschriebenen Frist ohne unangemessenen Aufwand oder Kosten einzureichen", so das Unternehmen in einer Erklärung.