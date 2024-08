DAX und TecDAX im Aufwind, US-Indizes schwächeln: Top- und Flopwerte im Überblick**

Entwicklung der Indizes

**Aktuelle Marktentwicklungen: DAX und TecDAX im Plus, US-Indizes schwächeln** Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX konnte sich mit einem Plus von 0,49% auf 18.781,67 Punkte behaupten und gehört damit zu den Gewinnern des Tages. Auch der TecDAX verzeichnete ein leichtes Plus von 0,33% und steht aktuell bei 3.357,88 Punkten. Im Gegensatz dazu mussten der MDAX und der SDAX Verluste hinnehmen. Der MDAX fiel um 0,38% auf 25.211,68 Punkte, während der SDAX um 0,44% auf 13.870,03 Punkte nachgab. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigten sich die US-Indizes schwächer. Der Dow Jones verlor 0,37% und steht derzeit bei 41.097,07 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete einen noch deutlicheren Rückgang von 0,65% und notiert aktuell bei 5.588,12 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Technologie- und Blue-Chip-Indizes heute eine positive Entwicklung verzeichnen konnten, während die mittelgroßen und kleineren Unternehmen sowie die US-Märkte Verluste hinnehmen mussten.Covestro führt die DAX-Spitzenwerte mit einem Anstieg von 3,49% an, gefolgt von Symrise mit 2,99% und Münchener Rück, die um 1,95% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Porsche Holding SE einen Rückgang von 0,52%, während BMW um 1,09% fiel.Zalando hatte mit einem Minus von 3,29% den größten Verlust unter den DAX-Werten.Im MDAX sticht Aroundtown mit einem Anstieg von 4,63% hervor, gefolgt von HENSOLDT mit 3,82% und Hochtief, das um 1,63% zulegte.Hugo Boss fiel um 3,15%, Stabilus um 3,23% und Evotec verzeichnete den größten Rückgang mit -5,33%.Im SDAX konnte flatexDEGIRO mit 2,76% den höchsten Anstieg verzeichnen, gefolgt von RENK Group mit 2,62% und KWS SAAT, das um 1,20% zulegte.CECONEOMY fiel um 2,49%, SAF-HOLLAND um 2,57% und adesso verzeichnete einen Rückgang von 3,55%.Im TecDAX führt HENSOLDT mit 3,82%, gefolgt von Siemens Healthineers mit 1,40% und Nordex, das um 1,22% zulegte.Energiekontor und ATOSS Software verzeichneten beide einen Rückgang von 2,25%, während Evotec mit -5,33% den größten Verlust im TecDAX hatte.Im Dow Jones verzeichnete Merck & Co einen Anstieg von 1,16%, gefolgt von Johnson & Johnson mit 1,01% und Procter & Gamble, das um 0,66% zulegte. Cisco Systems fiel um 1,83%, Walt Disney um 2,04% und Intel verzeichnete einen Rückgang von 2,49%.Im S&P 500 sticht Insulet mit einem Anstieg von 3,70% hervor, gefolgt von Bristol-Myers Squibb mit 3,20% und Bio-Rad Laboratories (A), das um 2,18% zulegte.Align Technology fiel um 3,12%, Advanced Micro Devices um 3,16% und Lululemon Athletica verzeichnete den größten Rückgang mit -4,11%.