Bilanzfälschung bei Super Micro: Wall Street bald mit Nvidia-Problem?

Nachdem gestern Hindenburg Research dem KI-Highflyer und wichtigen Nvdia-Geschäftspartner Super Micro Computer Bilanzfälschung vorwarf, hat Super Micro Computer heute durch die angekündigte Verschiebung seiner Zahlen faktisch eingestanden, dass in ihrer Bilanz tatsächlich etwas faul ist. Dass bei Nvidia mit den Zahlen ebenfalls einiges nicht stimmt, hatten schon viele Beobachter dem Chip-Giganten vorgeworfen - durch den Skandal um Super Micro entsteht für die Wall Street nun ein großes Problem: was, wenn die Spur nun auch zu Nvidia führt, aufgdeckt durch die gefakte Bilanz von Super Micro? Wenn das so kommen sollte, dann wären die heute nachbörslichen Zahlen von Nvidia etwa so zuverlässig wie die US-Arbeitsmarktdaten..

Hinweise aus Video:

1. Nvidia-Quartalszahlen heute Abend – die große Vorschau

2. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist im Vergleich zu Vor-Corona sogar geschrumpft

