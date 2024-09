Nicht Super Micro Computer: 1 Dividendenaktie mit 4,43 % Rendite zum Vererben

Lesen Sie dazu auch: Warum die Blase bei Nvidia, ASML und Super Micro Computer platzen könnte

Doch es gibt trotzdem weiterhin viele Werte, die sich kontinuierlich entwickeln, weniger auffällig und deshalb günstig bewertet sind. Sie bieten den bequemen Weg zum Vermögensaufbau. Selbst Starinvestor Warren Buffett setzt häufig auf diese eher unspektakulären Unternehmen.

Dazu gehört beispielsweise auch Black Hills.

Black Hills beeindruckende Erfolgsbilanz

Die Ursprünge des Energieversorgers aus Rapid City (Süddakota, USA) reichen bis 1883 zurück. Er versorgt in den US-Bundesstaaten Süddakota, Montana, Wyoming, Colorado, Arkansas, Kansas, Nebraska und Iowa in 824 Gemeinden etwa 1,34 Millionen Kunden mit Strom und Erdgas. Das Geschäft teilt sich einerseits in die Stromerzeugung mit einer Kapazität von circa 1.394 Megawatt und anderseits in dessen Transport über Leitungen mit einer Gesamtlänge von etwa 14.654 Kilometern. Darüber hinaus besitzt Black Hills wichtige Erdgasleitungen im Umfang von circa 75.924 Kilometern.

Auch die finanzielle Entwicklung kann sich sehen lassen. So sind Umsatz und Gewinn in den vergangenen zehn Jahren (2014 bis 2023) von 1.393 Millionen auf 2.331 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 130,9 Millionen auf 262,2 Millionen US-Dollar gestiegen.

Seit 83 Jahren Dividenden

Black Hills zählt außerdem zu den zuverlässigen Dividendenzahlern. So schüttet das Unternehmen bereits seit 83 Jahren ununterbrochen Dividenden an seine Aktionäre aus und hat sie in den vergangenen 53 Jahren sogar Jahr für Jahr erhöht. Die aktuelle Dividendenrendite, deren Auszahlung quartalsweise erfolgt, liegt derzeit bei 4,43 Prozent (28.08.2024).

Solange keine starken staatlichen Eingriffe erfolgen, sind Unternehmen wie Black Hills meist gute Dauerinvestments, die wahrscheinlich jede Krise überstehen. Wer beispielsweise 1984 nur 10.000 US-Dollar investierte, besitzt heute schon ein Vermögen von 589.880 US-Dollar (28.08.2024).

Warren Buffett würde sagen: „Das Leben ist wie ein Schnellball. Alles, was Sie benötigen, ist ein wirklich langer Hügel und genügend nasser Schnee.“

Fazit Black Hills

Unternehmen, die wie Black Hills Grundbedürfnisse decken und gleichzeitig ihre Aktionäre im Blick behalten, gehören zu den Dauerinvestments, die oft stetig ihre Dividendenausschüttung erhöhen. Sie eigenen sich somit für eine Langfristinvestition, mit der wir auch Krisen nicht fürchten müssen.

Autor: Dipl.-Kfm. (FH) Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion