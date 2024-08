Gut, aber nicht gut genug: Nvidia-Aktie trotz neuer Rekordzahlen im Minus

Nvidia hat in den letzten zwei Jahren regelmäßig selbst die optimistischsten Vorhersagen übertroffen und im Durchschnitt 12 Prozent mehr Umsatz gemeldet als erwartet. Auch am Mittwoch konnten die Überwartungen übertroffen werden, wenn auch nicht ganz so stark wie von manchen Anlegern erhofft.

So lag der Umsatz im zweiten Quartal bei 30,04 Milliarden US-Dollar, mehr als die erwarteten 28,7 Milliarden US-Dollar. Der Quartalsgewinn legte im Jahresvergleich von 6,2 auf knapp 16,6 Milliarden US-Dollar zu.