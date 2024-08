Super Micro Computer: Bilanzskandal und Aktiencrash – Was jetzt droht?

Super Micro war bereits 2018 vorübergehend von der Nasdaq delistet worden, nachdem das Unternehmen seine Finanzberichte nicht fristgerecht eingereicht hatte. Die SEC hatte das Unternehmen wegen umfangreicher Buchhaltungsverstöße angeklagt, die zu einer falschen Umsatz- und Gewinnberichterstattung führten. Trotz einer Einigung mit der SEC über eine Geldstrafe von 17,5 Millionen US-Dollar wurden mehrere Führungskräfte, die in den Bilanzskandal verwickelt waren, kurz darauf wieder eingestellt. Hindenburg Research hebt hervor, dass sich die Unternehmenskultur und die internen Kontrollen seitdem nicht verbessert haben, was die Glaubwürdigkeit des Unternehmens weiter untergräbt.

Super Micro Computer sieht sich derzeit schwerwiegenden Vorwürfen gegenüber, die auf eine mögliche Bilanzmanipulation und unethische Geschäftspraktiken hinweisen. Ein Bericht des Leerverkäufers Hindenburg Research, der auf einer dreimonatigen Untersuchung basiert, legt nahe, dass das Unternehmen in der Vergangenheit gegen Sanktionen und Exportkontrollen verstoßen hat und unzulässige Transaktionen mit verbundenen Parteien durchgeführt hat. Diese Enthüllungen führten dazu, dass die Aktie am Dienstag um bis zu 10 Prozent fiel und im bisherigen August um 25,7 Prozent zurückging, was auf den schlechtesten Monat seit Oktober 2018 hindeutet.

Die Aktie von Super Micro Computer fiel am Mittwoch um ein Viertel und notierte unter 410 US-Dollar, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, die Einreichung seines Jahresberichts für das am 30. Juni abgeschlossene Geschäftsjahr zu verschieben. Das Management gab an, zusätzliche Zeit zu benötigen, um die Wirksamkeit der internen Kontrollen zu bewerten. Diese Verzögerung und die negativen Berichte haben das Vertrauen der Anleger stark beeinträchtigt.

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten hat die Aktie seit Jahresbeginn immer noch um 92,7 Prozent zugelegt, was auf das Wachstum des Unternehmens in den letzten Jahren hinweist. Analysten und Investoren sind jedoch gespalten in ihrer Meinung über die Zukunft von Super Micro. Einige glauben, dass die aktuellen Probleme übertrieben werden und das Unternehmen sich erholen kann, während andere warnen, dass die Risiken zu hoch sind, um weiterhin in die Aktie zu investieren. Die Situation bleibt angespannt, und viele Anleger sind unsicher, wie sie auf die Entwicklungen reagieren sollen.

Die Super Micro Computer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -19,02 % und einem Kurs von 443,5EUR auf Nasdaq (29. August 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.