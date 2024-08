Nvidia übertrifft Erwartungen: Warum Anleger trotzdem enttäuscht sind!

Nvidia hat mit seinem aktuellen Quartalsbericht erneut die Erwartungen der Wall Street übertroffen, jedoch nicht in dem Maße, wie viele Investoren es erhofft hatten. Der Umsatz im zweiten Quartal belief sich auf 30,04 Milliarden US-Dollar, was über den prognostizierten 28,7 Milliarden US-Dollar liegt. Der Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr von 6,2 auf 16,6 Milliarden US-Dollar. Besonders stark wuchs das Geschäft mit Rechenzentren, wo der Umsatz um 154 Prozent auf 26,3 Milliarden US-Dollar anstieg.

Die Nachfrage nach Nvidias Produkten bleibt jedoch stark. Meta Platforms kündigte an, die Kapitalausgaben für das laufende Jahr auf 37 bis 40 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, wobei ein erheblicher Teil in Nvidia-Ausrüstung fließen soll. Zudem äußerte CEO Jensen Huang, dass man im vierten Quartal "mehrere Milliarden US-Dollar" an Umsätzen mit der neuen Blackwell-Produktlinie erwarte, die an Partner und Kunden versandt werde.

Analysten bleiben optimistisch, dass Nvidia weiterhin von der wachsenden Nachfrage nach KI-Technologien profitieren wird. Die Aktie hat seit Jahresbeginn um etwa 150 Prozent zugelegt, und viele Mitarbeiter des Unternehmens haben durch die Kursgewinne beträchtliche Vermögen angehäuft. Analyst Dan Ives von Wedbush bezeichnete die Nvidia-Ergebnisse als die wichtigsten Tech-Ergebnisse seit Jahren und betonte, dass die Zukunft des Tech-Bullenmarktes von der anhaltenden Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten abhängt.

Allerdings gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher Verzögerungen bei der Blackwell-Chipproduktion, die durch Änderungen im Produktionsverfahren verursacht werden könnten. Huang versicherte, dass die Änderungen keine funktionalen Auswirkungen haben und die Lieferung der Chips wie geplant erfolgen soll. Trotz dieser Unsicherheiten bleibt die allgemeine Marktnachfrage nach Nvidias Produkten stark, was die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens stützt.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 125,6EUR auf Nasdaq (29. August 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.