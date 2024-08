Meyer Burger: Fabrikstopp und Finanzchaos – Anleger in Aufruhr!

Meyer Burger, der Schweizer Hersteller von Solarmodulen, hat den Bau einer neuen Fabrik in Colorado gestoppt und die Veröffentlichung seiner Finanzergebnisse erneut verschoben. Diese Entwicklungen haben zu einem dramatischen Rückgang des Aktienkurses geführt, der mittlerweile die Hälfte seines Wertes verloren hat. Ursprünglich war die Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse für den 16. September geplant, wurde jedoch auf den 30. September oder später verschoben. Anleger zeigen sich zunehmend verärgert über die Unsicherheiten und die fehlende Transparenz des Unternehmens.

Das Unternehmen sieht sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld konfrontiert, insbesondere in China, wo es um Aufträge kämpft, sowie mit Handelsrestriktionen in Indien und den USA. Während die Zellproduktion in Thalheim, Deutschland, weiterhin in vollem Umfang betrieben wird, hat der Vorstand von Meyer Burger angekündigt, dass der Finanzierungsbedarf nach der Kapitalerhöhung im April 2024 geringer ausfallen wird. Dennoch bleibt die Stimmung unter den Anlegern angespannt. Viele äußern in Foren ihren Unmut über die unklaren Pläne des Unternehmens und die wiederholten Verschiebungen von wichtigen Ankündigungen.