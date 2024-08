Tesla in der Krise? Investor Ross Gerber äußert drastische Bedenken!

Ross Gerber, ein langjähriger Investor und Tesla-Befürworter, äußert sich skeptisch über die Zukunft des Elektrofahrzeugherstellers. In einem Interview mit Yahoo Finance erklärte Gerber, CEO von Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, dass er befürchte, Tesla habe seine besten Tage hinter sich. Er reduzierte seine Beteiligung an Tesla von 420.000 auf 266.000 Aktien, was einem Wert von etwa 50 Millionen US-Dollar entspricht. Gerber, der in den Jahren 2018 und 2019 stark in Tesla investierte, betont, dass er in schwierigen Zeiten zu Elon Musk gehalten habe, was sich für ihn ausgezahlt habe.

Allerdings kritisierte Gerber Musk für dessen Verhalten, das seiner Meinung nach den Verkauf von Teslas Fahrzeugen beeinträchtigt. Er warf Musk vor, die Verantwortung für die schwache Unternehmensleistung auf externe Faktoren zu schieben, anstatt sich auf die Verbesserung von Tesla zu konzentrieren. Gerber äußerte auch Bedenken hinsichtlich der aktuellen Unternehmensstrategie, da Musk sich zunehmend auf humanoide Roboter und andere Projekte konzentriere, während Tesla unter Druck stehe, insbesondere aufgrund eines gesättigten Gebrauchtwagenmarktes.