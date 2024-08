PNE-Aktien erholen sich nach Kursrutsch: Was Anleger jetzt wissen müssen! Die Aktien des Windpark-Projektierers PNE haben nach einem signifikanten Kursrutsch in der vergangenen Woche am Montag eine Erholung eingeleitet. Die Papiere stiegen am frühen Nachmittag um fast 5 Prozent auf 12,50 Euro, nachdem sie die Vorwoche mit …