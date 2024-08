Continental-Aktie: UBS hebt auf 'Kaufen' – Großes Potenzial durch Abspaltung!

Die UBS hat die Continental-Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 67 auf 80 Euro angehoben. Analyst David Lesne sieht in der geplanten Abspaltung der Autosparte (NewCo) von Continental erhebliches Potenzial für die verbleibenden Bereiche (RemainCo). Diese strategische Neuausrichtung könnte eine signifikante Wertsteigerung für die Aktionäre mit sich bringen, da RemainCo voraussichtlich eine attraktive Cash-Rendite erzielen kann, ohne durch hohe Investitionen im Autozuliefergeschäft belastet zu werden.

Lesne prognostiziert, dass RemainCo zwischen 2025 und 2027 etwa 6 Milliarden Euro an die Aktionäre zurückführen könnte, was rund 50 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung entspricht. Dies würde eine Dividendenrendite von etwa 6 Prozent ermöglichen. Der Analyst schätzt den fairen Wert von RemainCo auf 80 bis 120 Euro je Aktie, was ein Kurspotenzial von 30 bis 100 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs darstellt. Im Gegensatz dazu könnte die Autosparte NewCo aufgrund ihrer schwachen Profitabilität und der unklaren Ertragslage mit einem Abschlag bewertet werden, wobei Lesne einen realistischen Wert von 15 bis 25 Euro je Aktie erwartet.