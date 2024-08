Ölpreise steigen: Geopolitische Spannungen und Libyen-Krise treiben Kosten

Am Wochenende führte die Hisbollah einen Vergeltungsangriff auf Israel durch, nachdem ein hochrangiger Militärkommandeur getötet worden war. Israel reagierte mit Angriffen auf Ziele im Südlibanon. Die Situation bleibt angespannt, insbesondere da die Gespräche zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe ohne Ergebnis blieben. Die israelische Delegation brach die Verhandlungen in Ägypten nach wenigen Stunden ab, was die Unsicherheit in der Region verstärkt.

Zusätzlich zu den geopolitischen Spannungen gibt es Berichte über einen Stopp der Öllieferungen aus Libyen, was die Ölpreise weiter anheizt. Marktanalysten weisen darauf hin, dass die rivalisierenden Regierungen in Libyen für die Unterbrechung der Ölproduktion verantwortlich sind. Diese Entwicklungen haben zu einem Anstieg des Brent-Preises auf 81,18 US-Dollar und des WTI-Preises auf 77,15 US-Dollar geführt.

Die geopolitischen Risiken im Nahen Osten haben in den letzten Monaten immer wieder zu Preisanstiegen geführt. Im Juli sorgten jedoch enttäuschende Konjunkturdaten für eine Dämpfung der Nachfrage und damit für einen Rückgang der Ölpreise. Analysten betonen, dass die Volatilität am Ölmarkt hoch bleibt, da die Preise zwischen geopolitischen Unsicherheiten und Nachfragesorgen schwanken.

Am Mittwoch fielen die Ölpreise jedoch wieder. Brent kostete am Nachmittag 78,81 US-Dollar, was einem Rückgang von 74 Cent entspricht, während WTI um 79 Cent auf 74,74 Dollar fiel. Die Rückgänge wurden durch neue Daten zu den Ölreserven in den USA verstärkt, die einen geringeren Rückgang der Lagerbestände als erwartet zeigten. Die Situation im Nahen Osten bleibt ein zentrales Thema, da die Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Konflikt wieder in den Vordergrund rücken, was die Befürchtungen einer weiteren Eskalation mildert und die Ölpreise belastet.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 77,76USD auf Lang & Schwarz (29. August 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.