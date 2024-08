Feuer im Chemiepark Leuna: Linde AG bleibt trotz Vorfall auf Erfolgskurs!

Am Morgen des 28. August 2024 brach im Chemiepark Leuna in Sachsen-Anhalt ein Feuer aus, das durch eine Verpuffung an einem Lkw-Auflieger ausgelöst wurde. Laut einem Sprecher der Betreibergesellschaft Infraleuna war die Werksfeuerwehr schnell im Einsatz, externe Feuerwehrkräfte wurden jedoch nicht angefordert. Anwohner berichteten von einem lauten Knall und einer Druckwelle, die auch in angrenzenden Wohngebieten spürbar war. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, und der Brand konnte im Laufe des Vormittags gelöscht werden. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Linde AG, die in Leuna das größte Gaszentrum des Unternehmens betreibt und dort Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenmonoxid sowie andere Spezialgase produziert. Der Betrieb im Chemiepark wurde durch den Brand nicht beeinträchtigt, und das Unternehmen untersucht nun die Ursachen der Verpuffung.

Parallel zu diesem Vorfall hat das Analysehaus Jefferies das Kursziel für die Linde AG von 523 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Laurence Alexander verwies in einer aktuellen Studie auf eine Vereinbarung des Industriegase-Konzerns mit dem US-Chemiekonzern Dow über die Lieferung von etwa 1.500 Tonnen pro Tag sauberen Wasserstoffs. Dieses Projekt gilt als Lindes zweites kohlenstoffarmes Wasserstoffprojekt von Weltrang und unterstreicht die Bedeutung des konventionellen Industriegasmodells für die Energiewende. Es wird erwartet, dass dieses Engagement die schwachen Nachfragetrends in der Industrie ausgleicht.

Insgesamt zeigt der Vorfall im Chemiepark Leuna die potenziellen Risiken, die mit der Produktion von Industriegasen verbunden sind, während die positive Marktreaktion auf die Kurszielanhebung von Jefferies die wachsende Bedeutung von Wasserstoff in der Energiewende reflektiert. Die Linde AG bleibt ein zentraler Akteur in der Branche, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung nachhaltiger Lösungen zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen. Die Ereignisse in Leuna und die strategischen Schritte von Linde könnten somit sowohl für die lokale Wirtschaft als auch für die globalen Märkte von Bedeutung sein.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 425EUR auf Lang & Schwarz (29. August 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.