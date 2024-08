Euro unter Druck: Volatile Woche und düstere Wirtschaftsaussichten!

Der Euro hat in der vergangenen Handelswoche eine volatile Entwicklung durchlaufen. Am Montag gab die Gemeinschaftswährung leicht nach und wurde im New Yorker Handel bei 1,1165 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Freitag aufgrund einer Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell über die Marke von 1,12 Dollar gestiegen war. Powell hatte signalisiert, dass der Zeitpunkt für Zinssenkungen in den USA gekommen sei, was den Dollar unter Druck setzte und dem Euro Auftrieb gab. Der Referenzkurs der Europäischen Zentralbank (EZB) wurde am Montag auf 1,1163 Dollar festgesetzt.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft belastete den Euro zusätzlich. Das Ifo-Geschäftsklima, ein wichtiges Konjunkturbarometer, fiel im August auf den tiefsten Stand seit Februar 2023. Ifo-Präsident Clemens Fuest äußerte, dass die deutsche Wirtschaft zunehmend in eine Krise gerate. Diese negativen Konjunkturdaten führten dazu, dass die Erwartungen an eine Zinssenkung in der Eurozone zunahmen.