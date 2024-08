Oliver Behrens wird neuer CEO von flatexDEGIRO: Ein Neuanfang für den Broker!

Die flatexDEGIRO AG, einer der führenden Online-Broker in Europa, hat Oliver Behrens zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) ernannt. Seine Amtszeit beginnt am 1. Oktober 2024 und wird zunächst auf drei Jahre festgelegt. Behrens bringt über 40 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit, darunter die letzten neun Jahre als CEO von Morgan Stanley Europe SE. Er wird auch den Vorsitz der flatexDEGIRO Bank AG übernehmen. Behrens ist bekannt für sein umfangreiches Netzwerk in der Finanzwelt und der Politik, was für flatexDEGIRO von großem Vorteil sein könnte.

Dr. Benon Janos, der derzeitige CFO, wird ab dem gleichen Datum zum stellvertretenden CEO ernannt. Janos und der CTO Stephan Simmang, die seit Mai 2024 interimistisch als Co-CEOs fungieren, haben ihre Verträge bis Mai 2029 verlängert. Diese Veränderungen im Vorstand sind Teil einer strategischen Neuausrichtung, um das Wachstum und die Marktposition von flatexDEGIRO weiter zu stärken.