Wiener Aktienmarkt: Stabilität trotz schwacher Konjunkturdaten und Ölboom

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich zu Beginn der Woche stabil und konnte am Montag leicht zulegen. Der ATX, der Leitindex der Wiener Börse, erreichte im Verlauf des Handelstags erstmals seit Monatsbeginn wieder die Marke von 3.700 Punkten, schloss jedoch letztlich bei 3.694,81 Punkten, was einem Anstieg von 0,14 Prozent entspricht. Auch der ATX Prime verzeichnete einen leichten Zuwachs von 0,07 Prozent auf 1.846,95 Zähler.

Im europäischen Kontext war der Handel eher verhalten, beeinflusst durch schwache Stimmungsdaten aus Deutschland, insbesondere einen Rückgang des Ifo-Geschäftsklimas. Diese Entwicklungen untermauern die Erwartungen an eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) im September, die bereits in den Märkten eingepreist ist. Experten sehen jedoch nur begrenzten Spielraum für positive Überraschungen in Bezug auf Zinserwartungen.