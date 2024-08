SMT Scharf AG: Umsatzrückgang, aber positive Trends im Tunnellogistik-Segment!

Die SMT Scharf AG hat am 28. August 2024 die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Der Konzernumsatz betrug 28,4 Millionen Euro, was einem Rückgang von 10,4 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung ist vor allem auf eine Zurückhaltung bei Investitionen in den relevanten Bergbaumärkten zurückzuführen, insbesondere im Kohlebergbau, wo der Umsatz um 19 % auf 20,9 Millionen Euro fiel. Im Gegensatz dazu konnte das Neuanlagengeschäft um 30,6 % auf 11,1 Millionen Euro zulegen, was auf positive Tendenzen in diesem Bereich hinweist.

Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich leicht auf -0,8 Millionen Euro, verglichen mit -1,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Diese Verbesserung ist auf die Reduzierung von Währungsverlusten und eine effizientere Verwaltung des Working Capitals zurückzuführen. Die EBIT-Marge lag bei -2,0 %, was eine Verbesserung gegenüber -4,5 % im Vorjahr darstellt.