Mister Spex MOOVE: Neue Sportbrillen-Kollektion für aktive Lifestyle-Fans!

Mister Spex SE, Europas führender Omnichannel-Optiker, hat am 26. August 2024 die Einführung seiner neuen Eigenmarke „Mister Spex MOOVE“ bekannt gegeben. Diese Kollektion umfasst sowohl Sonnenbrillen als auch Korrektionsbrillen und zielt darauf ab, in die schnell wachsende Kategorie der Sportbrillen einzutreten. Der Markt für Sportbrillen, insbesondere in Europa und Deutschland, zeigt signifikante Wachstumsraten und macht etwa 32 % des globalen Marktes aus. Mit dieser Einführung verfolgt Mister Spex das strategische Ziel, sich in Wachstumssegmenten zu positionieren und die Rentabilität zu steigern.

Stephan Schulz-Gohritz, Vorstandsvorsitzender und CFO von Mister Spex, betont, dass die neue Marke einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des Markenportfolios darstellt. Die Kollektion „Mister Spex MOOVE“ bietet sieben Brillenmodelle, die für sportliche Aktivitäten konzipiert sind und durch hohe Funktionalität sowie ergonomisches Design bestechen. Besondere Merkmale sind die patentierten Wing-Designs, die auch bei starkem Wind für sicheren Halt sorgen, sowie ein flexibler Drahtbügel für optimalen Tragekomfort. Die Brillen sind in verschiedenen Farbvarianten erhältlich und zeichnen sich durch hochwertige, UV-schützende Gläser aus.