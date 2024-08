Deutschland in der Krise: Ifo-Geschäftsklima fällt erneut – Zinssenkung erwartet!

Am deutschen Anleihemarkt blieb es am Montag vor der Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas relativ ruhig. Der Euro-Bund-Future notierte am Vormittag bei 134,50 Punkten, was einem leichten Plus von 0,03 Prozent entspricht. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,23 Prozent. Die Experten der Landesbank Helaba äußerten sich besorgt über die wirtschaftliche Lage Deutschlands, da frühere Indizes wie die Einkaufsmanagerindizes und ZEW-Daten bereits Zweifel an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit geschürt hatten. Sie erwarteten einen weiteren Rückgang des Ifo-Geschäftsklimaindex, der um 10 Uhr veröffentlicht werden sollte.

Tatsächlich fiel der Ifo-Geschäftsklimaindex um 0,4 Punkte auf 86,6 Zähler, was den dritten Rückgang in Folge darstellt. Volkswirte hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 86,0 Punkte gerechnet. Analyst Ralf Umlauf von der Helaba stellte fest, dass eine Verbesserung der konjunkturellen Dynamik weiterhin ausbleibe und die Erwartungen für das deutsche Wachstum im dritten Quartal gedämpft bleiben sollten. Diese schwachen Ifo-Daten könnten die Erwartungen an eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) im September untermauern, die bereits an den Finanzmärkten eingepreist sei.