Kobrea Exploration: Erste Schritte in Argentiniens Kupfermarkt!

Kobrea Exploration Corp. hat am 26. August 2024 die erste Zahlung im Rahmen einer Optionsvereinbarung zur Akquisition von Mineralkonzessionsgebieten in der argentinischen Provinz Mendoza geleistet. Diese Zahlung umfasst 250.000 USD in bar sowie die Ausgabe von 100.000 Stammaktien des Unternehmens. Die Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Die Optionsvereinbarung, die am 14. August 2024 unterzeichnet wurde, ermöglicht Kobrea den Erwerb von bis zu 100 % an den Kupferprojekten „Western Malargüe“. Um dies zu erreichen, muss das Unternehmen insgesamt 3.500.000 Stammaktien ausgeben und innerhalb von fünf Jahren Barzahlungen in Höhe von 6.760.000 USD leisten, wobei eine „Net Smelter Return Royalty“ von 1,5 % an die Optionsgeber zu zahlen ist.

Kobrea plant, so schnell wie möglich Explorationsarbeiten in den Konzessionsgebieten durchzuführen. Dazu wird eine umfassende ZTEM-Untersuchung durchgeführt, um hydrothermale Alterationsprofile und potenzielle Kupfer-Porphyr-Zielgebiete zu identifizieren. Die Konzessionsgebiete, die insgesamt 733 km² umfassen, gelten als vielversprechend für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten. Bisher wurden mehrere Zielgebiete mit vielversprechenden geologischen Merkmalen identifiziert, darunter hydrothermale Alterationen und anomale Geochemie.