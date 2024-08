LEG Immobilien SE startet 500 Millionen Euro Anleihe: Chancen und Risiken!

Die Rückzahlung der Wandelschuldverschreibungen erfolgt am Ende der Laufzeit zu einem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag, der zwischen 104,72 % und 107,98 % des Nennbetrags liegen wird. Die Preisfestsetzung des Angebots wird im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ermittelt, und die Lieferung der Anleihen wird voraussichtlich am 4. September 2024 erfolgen. Die Einbeziehung in den Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse ist ebenfalls geplant.

Die Emittentin hat sich verpflichtet, die Wandelschuldverschreibungen unter bestimmten Bedingungen vorzeitig zurückzuzahlen, insbesondere wenn der Wert der zugrunde liegenden Aktien einen bestimmten Schwellenwert überschreitet oder wenn weniger als 20 % des Gesamtnennbetrags der Wandelschuldverschreibungen ausstehen. Das Angebot richtet sich ausschließlich an institutionelle Anleger in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der USA.

Zusätzlich haben die Emittentin und die LEG Immobilien SE eine 90-tägige Lock-up-Periode vereinbart, die unter marktüblichen Ausnahmen steht. Diese Anleiheemission ist Teil der Strategie der LEG Immobilien SE, ihre Finanzierungsstruktur zu optimieren und die Liquidität zu verbessern.

Insgesamt stellt die Emission der Wandelschuldverschreibungen einen wichtigen Schritt für die LEG Immobilien SE dar, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen und ihre Position im Immobilienmarkt weiter zu festigen.

Die LEG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 87,03EUR auf Lang & Schwarz (29. August 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.