Daldrup & Söhne AG: Rekordzahlen und optimistische Prognose für 2024!

Die Daldrup & Söhne AG, ein führendes Unternehmen im Bereich Bohrtechnik und Geothermie, hat am 27. August 2024 vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Demnach erzielte das Unternehmen eine Gesamtleistung von rund 29,1 Millionen Euro, was einem Anstieg von 20,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Die EBIT-Marge belief sich auf 10,3 %, was eine signifikante Verbesserung gegenüber den 5,9 % im Vorjahr darstellt. Das Konzern-EBIT lag bei etwa 3 Millionen Euro, was einer Steigerung von 110 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Aufgrund des positiven Geschäftsentwicklungs, insbesondere im Bohrgeschäft, hebt der Vorstand die Jahresprognose für 2024 an. Die Gesamtleistung wird nun auf etwa 50 Millionen Euro geschätzt, gegenüber zuvor 47 Millionen Euro. Zudem wird die EBIT-Marge nun zwischen 7 % und 9 % (zuvor 5 % bis 7 %) der Gesamtleistung erwartet. Vorstandsvorsitzender Andreas Tönies äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung, gestützt auf eine anhaltend gute Nachfrage und Effizienzsteigerungen im operativen Geschäft.