Ryanair kürzt Flüge am BER: Was bedeutet das für Reisende?

Eddie Wilson, der für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständige Ryanair-Chef, äußerte sich besorgt über die Entwicklung des Flugverkehrs in Deutschland, der nach wie vor nicht das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht hat. Insbesondere am BER sei die Situation problematisch, da die Passagierzahlen im vergangenen Jahr nur etwa 70 Prozent des Vorkrisen-Niveaus betrugen. Wilson machte deutlich, dass die hohen Steuern und Gebühren, die nicht nur den BER, sondern auch andere Flughäfen betreffen, ein erhebliches Hindernis für das Wachstum des Angebots darstellen.

Die irische Fluggesellschaft Ryanair plant, ab dem kommenden Sommer ihr Angebot am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) um etwa ein Fünftel zu reduzieren. Dies wurde durch die hohen Zugangskosten begründet, die von der deutschen Regierung und dem Flughafenmanagement nicht gesenkt werden konnten. Die Anzahl der in Berlin stationierten Flugzeuge soll von derzeit neun auf sieben verringert werden. Betroffen von dieser Reduzierung sind sechs Flugziele: Brüssel-Zaventem, Chania, Kaunas, Krakau, Luxemburg und Riga.

Ryanair hat neben Berlin auch Standorte in Weeze, Köln, Frankfurt-Hahn, Nürnberg, Baden und Memmingen. Ob es an diesen Standorten ebenfalls zu einer Angebotsreduzierung kommen wird, ist derzeit unklar. Die Ankündigung der Reduzierung am BER wirft Fragen zur Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens auf, insbesondere im Vergleich zu anderen europäischen Flughäfen, die möglicherweise günstigere Bedingungen bieten.

Die Entscheidung von Ryanair könnte auch Auswirkungen auf die Passagierzahlen und die wirtschaftliche Entwicklung des BER haben, der sich noch immer in der Phase der Stabilisierung nach den pandemiebedingten Rückgängen befindet. Die hohe Kostenstruktur könnte nicht nur Ryanair, sondern auch andere Fluggesellschaften dazu veranlassen, ihre Angebote zu überdenken, was zu einer weiteren Verknappung des Flugangebots in der Region führen könnte.

Insgesamt zeigt die Situation am BER, dass die Herausforderungen im Luftverkehrsmarkt weiterhin bestehen und dass Maßnahmen seitens der Regierung und des Flughafenmanagements erforderlich sind, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und das Wachstum des Flugverkehrs zu fördern.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 15,73EUR auf Lang & Schwarz (29. August 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.