Netfonds AG: Hauptversammlung begeistert Aktionäre mit Dividende und Wachstum!

Am 27. August 2024 fand die ordentliche Hauptversammlung der Netfonds AG in Hamburg statt, bei der eine hohe Zustimmung der Aktionäre zu den Tagesordnungspunkten erzielt wurde. Von den stimmberechtigten Aktien waren 58,32 Prozent vertreten. Der Versammlungsleiter Klaus Schwantge, der auch den Aufsichtsratsvorsitz innehat, begrüßte die Anwesenden und übergab das Wort an den Vorstandsvorsitzenden Martin Steinmeyer sowie den Finanzvorstand Peer Reichelt. Diese berichteten über die Entwicklungen und Strategien des Unternehmens im Geschäftsjahr 2023.

Alle zur Abstimmung stehenden Punkte wurden mit überwältigenden Mehrheiten angenommen. Besonders hervorzuheben ist die beschlossene Dividende von 0,25 Euro pro Aktie. Die Abstimmungsergebnisse zeigen eine breite Unterstützung der Aktionäre, mit Zustimmungswerten zwischen 92,96 und 94,65 Prozent für die verschiedenen Tagesordnungspunkte.