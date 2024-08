RedFish LongTerm Capital: Investitionen in Italiens KMU mit Wachstumspotenzial

RedFish LongTerm Capital S.p.A. (RFLTC), eine in Mailand ansässige Industrieholdinggesellschaft, hat sich auf Investitionen in familiengeführte kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in Italien spezialisiert. Gegründet im Jahr 2020 von Paolo Pescetto, Andrea Rossotti und der Bazoli Gitti Familie, verfolgt RFLTC eine langfristige Investitionsstrategie, die sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen umfasst. Das Unternehmen strebt an, bis Ende 2025 eine Marktkapitalisierung von 150 Millionen Euro zu erreichen, unterstützt durch zusätzliche Kapitalaufnahmen und gezielte Akquisitionen.

RFLTC fokussiert sich auf etablierte Unternehmen mit signifikantem Wachstumspotenzial und der Möglichkeit zur Expansion in nationale und internationale Märkte. Die Strategie beinhaltet eine aktive Rolle in den übernommenen Unternehmen, um durch gezielte Unterstützung und M&A-Aktivitäten einen Mehrwert zu schaffen. RFLTC hebt sich durch eine schlanke Kostenstruktur und ein Vergütungssystem hervor, das an die Wertsteigerung der Unternehmensanteile gekoppelt ist.