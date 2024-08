Eurozone: Schwache Wirtschaft, starke Kurse?

(Quelle: EZB)

Ein Grund für diese Entwicklung sind die relativ hohen Zinsen. Denn diese bremsen die Kreditvergabe (was auch deren Ziel ist). Die Banken der Eurozone reichten im Juli lediglich 0,6 % mehr Darlehen an Firmen aus als ein Jahr zuvor. Im Juni hatte das Wachstum mit 0,7 % noch etwas höher gelegen. An die Privathaushalte vergaben die Banken 0,5 % mehr Darlehen, nach einem Plus von 0,3 % im Juni.



(Quelle: EZB)

Beide Grafiken zeigen, dass sich die Kurven zwar im laufenden Jahr tendenziell aufwärts bewegen, der Anstieg aber im Vergleich zu den Jahren davor auf einem sehr niedrigen Niveau stattfindet.

EZB signalisiert noch zwei Zinssenkungen im laufenden Jahr

Aber Abhilfe ist in Sicht. Ende vergangener Woche sagte Martins Kazaks, Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) aus Lettland, die Notenbank hätte Spielraum für zwei weitere Zinssenkungen in diesem Jahr. „Unsere Prognosen vom Juni gingen von zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr aus und im Moment sehe ich keinen Grund, warum wir nicht dabei bleiben sollten“, so Kazaks am Rande des Notenbank-Symposiums in Jackson Hole. Schließlich bewege sich die Inflation weiterhin auf dem Abwärtspfad, den die EZB in ihren Projektionen skizziert habe, so Kazaks.

Unterstützung für diese Sichtweise erhielt er von den Daten zum Lohnwachstum, die von der EZB tags zuvor veröffentlicht worden waren. Demnach stiegen die Tariflöhne in der Eurozone im 2. Quartal 2024 nur noch um +3,55 %, nachdem sich Arbeitnehmer im 1. Quartal noch über ein Lohnplus von 4,74 % hatten freuen können. Das Wachstum der Löhne, das derzeit als einer der stärksten Treiber der Inflation gilt, hat sich also deutlich abgeschwächt.

