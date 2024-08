DAX schüttelt Nvidia-Enttäuschung ab – Klagen auf hohem Niveau beim Überflieger

Aber nicht, wenn es um Nvidia geht. Der Chiphersteller ist gestern Abend Opfer seines eigenen Erfolgs geworden. Wenn man im Quartalsbericht das berühmte Haar in der Suppe finden will, dann sind es vielleicht die Bruttomargen, die gegenüber dem Vorquartal von 78,4 auf 75,1 Prozent gefallen sind. Klagen auf hohem Niveau. Was der Zulieferer für die KI-Zukunft und Überflieger an der Börse diesmal nicht schaffte: die Flüsterschätzungen der größten Optimisten zu schlagen. Das war das Problem, das die Aktie nachbörslich kippen ließ.

Nvidia dürfte weiterhin eine volatile Aktie bleiben. Schwankungen von mehr als fünf Prozent an einem Tag sind keine Seltenheit. Das liegt auch daran, dass der Chipdesigner abhängig ist von nur einer Handvoll Unternehmen, die für einen Großteil der Erlöse verantwortlich sind. Kunden wie Microsoft, Apple und andere kaufen zwar weiterhin in großem Stil bei Nvidia ein. Aber das Risiko, dass angesichts der Kostenexplosion eines dieser Unternehmen die Notbremse zieht, ist nicht zu vernachlässigen. Entsprechend hoch ist die Nervosität.