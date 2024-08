Cerro de Pasco Resources Auf dem Weg zur Wiederbelebung der produktivsten Mine in der Geschichte Perus! Ende Mai dieses Jahres war es soweit: die kanadische Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR / WKN A2N7XK) erntete die Früchte jahrelanger Arbeit und erhielt das Nutzungsrecht für das polymetallische Riesenprojekt Quiulacocha in Peru. Die Möglichkeit, diese gewaltigen Abraumvorkommen auszubeuten, ist für die kleine Gesellschaft ein wahrhaft transformativer Meilenstein!