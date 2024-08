Leitzinswende in den USA voraus - Was heißt das für die Märkte? Leitzinswende in den USA voraus - Was heißt das für die Märkte? Selbst die Spatzen pfeifen es von den Dächern der US-Notenbank in Washington. Ab September beginnt die Fed ihren lang erwarteten Zinssenkungszyklus. Ist an den Kapitalmärkten jetzt …