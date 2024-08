Nvidia: "Wenn das passiert, könnte die Aktie um 20 Prozent crashen"

Dieses Signal sind die Investitionsausgaben von so genannten "Hyperscalern" wie Microsoft, Alphabet und Amazon. Big Techs haben bereits ihre Ergebnisberichte für das Juniquartal veröffentlicht, die steigende Ausgaben zeigen, insbesondere für künstliche Intelligenz, zu der auch die von Nvidia entwickelten Grafikprozessoren gehören. Es handelt sich dabei um die größten Cloud-Computing-Anbieter der Welt, die ihre Infrastruktur aufgestockt haben, um Modelle der künstlichen Intelligenz zu trainieren.

Tipp aus der Redaktion: Besser als Nvidia! 3 KI-Favoriten mit riesigem Potenzial. Der kostenfreie Aktienreport enthüllt drei unglaublich aussichtsreiche KI-Aktien, die von der bahnbrechenden Entwicklung in diesem Sektor massiv profitieren können. Hier mehr erfahren!

Microsoft teilte zum Beispiel mit, dass die Investitionen im Juni-Quartal im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 77 Prozent auf 19 Milliarden US-Dollar gestiegen sind. Alphabet sagte, dass die Investitionen um mehr als 90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen sind. Die Tech-Giganten haben außerdem signalisiert, dass die hohen Ausgaben für KI wahrscheinlich anhalten werden.

"Solange das so ist, können Sie davon ausgehen, dass die Margensituation, die Nvidia derzeit hat, weiter anhält", sagte Josh Koren, Gründer von Musketeer Capital Partners, am Mittwoch gegenüber CNBC.

Und weiter: "Aber wenn wir anfangen zu sehen, dass die Investitionsprognosen nachlassen, dann weiß man, dass die Preisgestaltung zu erodieren beginnt."

Koren sagte, dass dies wahrscheinlich nicht im laufenden Quartal geschehen werde, sondern in nicht allzu ferner Zukunft. "Es würde mich nicht überraschen, wenn dies in den nächsten zwei oder drei Quartalen der Fall sein wird."

Wenn dies geschehe, könnte der Aktienkurs von Nvidia um 20 Prozent oder mehr fallen, fügte er hinzu.

Yang Wang, Senior Research Analyst bei Counterpoint Research, ist der Meinung, dass Nvidia nach wie vor eine starke Position habe, um sich gegen seine Konkurrenten zu behaupten. Demnach werde der Chiphersteller in den nächsten zwei bis drei Jahren weiter den Großteil des Geldes von Cloud-Unternehmen einnehmen.

"Nach unseren Schätzungen wird Nvidia in den nächsten zweieinhalb Jahren immer noch den Löwenanteil der Investitionen in Höhe von 700 Milliarden US-Dollar auf sich vereinen. Die Aussichten für Nvidia dürften also weiterhin gut sein", sagte Wang ebenfalls am Mittwoch gegenüber CNBC.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion