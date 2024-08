Delivery Hero steigert Gewinn um 2.567 Prozent: Aktie nimmt Fahrt auf!

Regionale Highlights sind ein starkes GMV-Wachstum von 28 Prozent in der MENA-Region (Middle East and North Africa) und eine Erholung des Auftragsvolumens in Asien trotz zunehmender Konkurrenz. Die Aktie kann im Handel zulegen:

Auch in Europa konnte das Unternehmen ein 2-stelliges Wachstum verbuchen. CFO Marie-Anne Popp kommentierte die Ergebnisse:

Unsere Strategie zeigt Wirkung, und wir haben die Gewinnschwelle beim freien Cashflow erreicht.

Neben den positiven Zahlen kündigte Delivery Hero den Börsengang seines Tochterunternehmens Talabat für das 4. Quartal 2024 am Dubai Financial Market an. Talabat ist in der Region Naher Osten und Nordafrika tätig und soll durch diesen Schritt gestärkt werden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,37 % und einem Kurs von 24,21EUR auf Tradegate (29. August 2024, 10:28 Uhr) gehandelt.