Tucano Gold - Update zum Neustart der Goldmine Mina Tucano in Brasilien!

(Statement von Tucano Gold-CEO Jeremy Gray)

Liebe Leser,

vor einigen Tagen hatten wir das Vergnügen, mit Leo Hathaway, dem CEO von Golden Shield Resources (WKN A3DJD6), fünf Tage vor Ort bei Mina Tucano in Nordbrasilien zu verbringen. Wir haben am 10. Juli eine Absichtserklärung mit Golden Shield unterzeichnet, um ihr großes Explorationspaket in Guyana mit Tucano Gold zu fusionieren, wobei die Aktionäre von Golden Shield einen Anteil von 12,1 % an der kombinierten Gruppe erhalten. Durch die Transaktion erhält Tucano ein Vehikel für den Börsengang, Explorationsmöglichkeiten und eine großartige Verstärkung unseres Managementteams.

Tucano Gold ist eine der wenigen Goldminen, die jetzt in Betrieb genommen werden, da in der Goldindustrie jahrelang zu wenig investiert wurde. Das letzte Mal, dass der Sektor von eifrigen Investoren überschwemmt wurde, war im Jahr 2011, als die vorherigen Eigentümer von Mina Tucano, Beadell Resources, den Großteil ihres Geldes für den Bau dieses Weltklassebetriebs aufbrachten. Als sie den Bau abschlossen, brach der Goldpreis auf 1.050 $ ein.

Da wir eine der wenigen neuen Goldminen sind, die im 4. Quartal in Betrieb genommen werden, sind wir in einer einzigartigen Position, um von dem steigenden Goldpreis zu profitieren. Als wir Mina Tucano im Oktober 2023 erwarben, lag der Goldpreis bei nur 1.820 $. Die nachstehende Tabelle zeigt den potenziellen freien Cashflow bei diesen höheren Goldpreisen.



Cashflow-Erwartungen; Quelle Tucano Gold

Wichtig ist, dass wir mit nur 55 Millionen ausstehenden Aktien für die kombinierte Fusion von Tucano Gold und Golden Shield eine sehr enge Kapitalstruktur haben. Nach dieser 10-Millionen-Dollar-Runde zu 80 Cents mit einem halben Warrant bei C$1 steigt unsere Aktienzahl auf nur 67,1 Millionen.

Wenn Sie unsere Cashflow-Prognose für 2025 halbieren und von einem Goldpreis von nur 2.000 $ ausgehen (um konservativ zu sein), würden wir immer noch ein KGV von < 1 für das nächste Jahr erreichen, was sowohl für die Investoren von Tucano Gold als auch von Golden Shield ein beträchtliches Aufwärtspotenzial bietet.

Unsere Struktur ist eine der besten unter den produzierenden Unternehmen, denn wir haben Mina Tucano für deutlich weniger als den Wiederbeschaffungswert von 500 Mio. $ gekauft und, was besonders wichtig ist, wir haben keine Kredite aufgenommen oder Lizenzgebühren für unser Gold akzeptiert. Es ist verlockend, Schulden oder Lizenzgebühren aufzunehmen, aber wir wollen den Gewinn für unsere Aktionäre maximieren. Wir wollen auch das finanzielle Risiko für unsere Betriebe verringern, falls die Goldpreise fallen oder wir in den kommenden Jahren Produktionsprobleme haben sollten. 10 Jahre Bärenmärkte bei Gold haben uns gelehrt, Schulden zu vermeiden.

Der Kauf bestehender Kapazitäten in einem Bullenmarkt ist der Schlüssel zu starken Aktionärsrenditen, und wir sind der Meinung, dass wir ein ähnliches Erscheinungsbild wie Ero Copper haben, als das Unternehmen als Brownfield-Restart in Brasilien begann. Heute ist Gold wohl eines der besten Geschäfte, die man in Brasilien machen kann, da der lokale Preis jetzt viermal höher ist als bei der Inbetriebnahme des Betriebs durch Beadell Resources im Jahr 2013.

Update zum Neustart der Mühle

Wir stehen kurz vor der Wiederinbetriebnahme von Mina Tucano. Letzte Woche habe ich den größten Teil von zwei Tagen damit verbracht, jeden Teil des Werks zu besichtigen, um sicherzustellen, dass wir die für den Neustart benötigten Teile priorisieren.

Die Gesamtkosten für die Wiederinbetriebnahme des Werks, einschließlich Verbrauchsmaterialien, Teilen und der Lieferung von zehn Generatoren zur Erhöhung der Stromversorgung, belaufen sich auf nur 1,5 Mio. $, und wir sind sehr darauf bedacht, diese Zahlungen vorrangig aus der aktuellen Finanzierungsrunde zu leisten.

Tailings in Schätze verwandeln - Tucano Green Iron Ore

Wir sind auch sehr gespannt auf unser Eisenerzgeschäft, das wir im nächsten Jahr wieder aufnehmen wollen. Obwohl die Eisenerzpreise eingebrochen sind, ist unser Geschäft mit niedrigen Kosten weitgehend immun gegen diesen Abschwung. Wir sind die einzige Goldmine der Welt, in der Eisenerz als Nebenprodukt anfällt, und verfügen über mehr als 35 Millionen Tonnen Goldabfälle mit einem Fe-Gehalt von 20-40 %. Dieses Geschäft hat das Potenzial, auf 1mtpa hochgradiges 67-69%iges Konzentrat mit Cash-Kosten von weniger als $5 pro Tonne zu expandieren. Beim heutigen Preis sind das zusätzliche Einnahmen in Höhe von 100 Mio. $, die wir in unseren obigen Prognosen nicht berücksichtigt haben.

Dieses Video wurde letzte Woche von einem unserer Investoren aufgenommen, als er eine Stichprobe aus unserem Absetzbecken entnahm. Sie können sehen, wie reich unsere Goldabgänge an freiem Eisenerz sind, da sie schnell auf den Magneten sprangen. Unsere grundlegenden Berechnungen deuten darauf hin, dass wir mindestens 10 Millionen Tonnen förderbares Eisenerz in unserem Abraum haben, die von unserer Eisenerz-Magnetmühle verarbeitet werden können, zusätzlich zu den frischen Abgängen, die für unsere eigene Goldproduktion kommen werden.

Altes Haufenlaugungs-Abraumerz - Halde

Das Foto unten wurde im Jahr 2006 aufgenommen, als die alte Haufenlaugung von GoldCorp betrieben wurde und bevor Beadell seine 3,5-Mtpa-Mühle direkt daneben baute. Die Haufenlaugung förderte damals nur etwa 50 % des Goldes und wurde auf die Halde gekippt (grün eingekreist). Hier finden wir nun hochgradiges Gold. Bislang hat das Team über 1500 Bohrproben entnommen und in unserem erstklassigen Labor untersuchen lassen.



Quelle: Tucano Gold

Wir haben nun über 20.000 Unzen auf dem ROM und der Halde neben der Mühle, was ein perfektes Startmaterial für die ersten 3-4 Monate der Produktion ist, bevor wir frisches Material von AB1 abbauen müssen. Es ist frei abbaubar, vorzerkleinert und sehr kostengünstig, was uns in diesem starken Goldmarkt einen potenziellen Gewinn von über 20 Mio. $ beschert.

Nebenbei bemerkt, werden wir nächsten Monat vom 15. bis 18. September am Denver Gold Forum teilnehmen. Wenn Sie uns dort sehen möchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung und wir vereinbaren gerne einen Termin.

Abschließend möchten wir uns bei all unseren Investoren für ihre Unterstützung bedanken und freuen uns darauf, mit der Produktion zu beginnen, um von diesem starken Goldpreis zu profitieren. Es würde mich nicht überraschen, wenn der Goldpreis bis Ende September die Marke von 2.800 $ erreichen würde. Dies könnte dazu beitragen, unsere Wachstumspläne zu beschleunigen und das ursprüngliche Ziel von 10.000 Unzen pro Monat bis zum Ende des ersten Quartals 25 zu erreichen, ohne dass wir dafür Schulden oder Lizenzgebühren aufnehmen müssen.

Herzliche Grüße

Jeremy Gray | CEO von Tucano Gold

Jeremy.Gray@TucanoGold.com

Charles Chebry | Präsident

Charles.Chebry@TucanoGold.com

Edward Balme | Leiter der IR-Abteilung

Edward.Balme@TucanoGold.com

