Affirm: "Killer-Quartal" – Aktie explodiert! Ein bald profitables Juwel?

Für das vierte Geschäftsquartal, das am 30. Juni endete, meldete Affirm einen Verlust von 14 Cent pro Aktie, der damit deutlich geringer ausfiel als der von der Wall Street prognostizierte Verlust von 48 Cent, so FactSet. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 69 Cent pro Aktie verbucht.

Für das erste Geschäftsquartal rechnet das Unternehmen mit einem GMV zwischen 7,1 und 7,4 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit 7,01 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet Affirm mit einem Volumen von mehr als 33,5 Milliarden US-Dollar, während die Analysten mit 32,6 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten.

Im Geschäftsjahr 2024 belief sich das bereinigte Betriebsergebnis auf 381 Millionen US-Dollar, wovon 150 Millionen US-Dollar im vierten Quartal erwirtschaftet wurden.

"Basierend auf unserer aktuellen Prognose erwarten wir, dass wir im vierten Quartal 25 ein profitables Betriebsergebnis auf GAAP-Basis erreichen werden und planen, das Geschäft in Zukunft so zu betreiben, dass die Rentabilität auf dieser Basis erhalten bleibt", kommentierte Gründer und CEO Max Levchin die Zahlen. GAAP, oder allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze, sind der Standard, den US-Unternehmen anwenden müssen.

Die Affirm-Aktie haussiert im erweiterten US-Handel nach Vorlage des Zahlenwerks um rund 22 Prozent. Die Analysten von Mizuho Securities, die die Aktie mit "Outperform" und einem Kursziel von 65 US-Dollar bewerten, haben die Schätzungen angehoben und sich zum Quartal geäußert. "F4Q war ein starker Abschluss für ein wunderbares Jahr", schrieb Analyst Dan Dolev in einer Research Note.

Und weiter: "Der CEO nannte es ein 'Killer-Quartal' und wir stimmen ihm zu." Die konservativen Prognosen seien ein weiterer positiver Faktor, so der Analyst weiter. Er schätzt, dass das im Sommer angekündigte Apple-Pay-Geschäft 'Buy Now, Pay Later' 12 Milliarden US-Dollar oder 35 Prozent des potenziell adressierbaren Gesamtmarktes für Affirm hinzufügen könnte, sobald es in Betrieb ist.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion