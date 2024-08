Erstmals über 18.900 Punkten: DAX mit neuem All-Time-High

Der deutsche Leitindex DAX hat am Donnerstagvormittag ein neues Rekordhoch von 18.936 Punkten erreicht und damit seine bisherige Bestmarke übertroffen. Im Tagesvergleich liegt der Index am Mittag 130 Punkte bzw. 0,7 Prozent im Plus.

Nachdem der DAX Anfang August binnen drei Tagen um bis zu acht Prozent eingebrochen war, hat er sich erstaunlich schnell wieder erholt. Das hat dazu geführt, dass Anleger in einen steigenden Markt investieren mussten, ohne von Rücksetzern profitieren zu können.

In den vergangenen Tagen war der DAX immer mal wieder an seine Bestmarke herangekommen, doch anschließend hielten sich die Käufer zurück. Das könnte auch saisonale Gründe haben, vermutet Thomas Altmann von QC Partners. "Denn in den vergangenen vier Jahren ist der September beim DAX stets negativ verlaufen. Und das mögen einige durchaus noch im Kopf haben."

Die Skepsis unter professionellen und privaten Investoren bleibe aber hoch, warnt Joachim Goldberg von der Börse Frankfurt zeigt sich in den Sentiment-Daten, dass die Stimmung der Profis in den letzten Wochen dreimal in Folge schlechter wurde. Dies deutet darauf hin, dass die aktuelle Rally von einer langfristigen Nachfrage, möglicherweise auch aus dem Ausland, getrieben wird.

Für neuen Treibstoff dürften am Nachmittag die Inflationszahlen aus Deutschland sorgen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion