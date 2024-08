UBS: Näher am Inflationsziel von 2 Prozent als man denkt

Tipp aus der Redaktion Feste Zinsen und in der Regel weniger Schwankungen als Aktien: Mit Anleihen erweitern Sie Ihr Depot um eine weitere spannende Assetklasse. Feste Zinsen und in der Regel weniger Schwankungen als Aktien: Mit Anleihen erweitern Sie Ihr Depot um eine weitere spannende Assetklasse. Entdecken Sie jetzt rund 40.000 Staats- und Unternehmensanleihen zu günstigen Konditionen bei SMARTBROKER+

Für den September prognostiziert die Schweizer Großbank einen weiteren Rückgang der Eurozonen-Inflation auf 1,9 Prozent im Jahresvergleich, bevor sie bis zum Jahresende aufgrund von Basiseffekten wieder auf 2,5 Prozent ansteigen könnte.

EZB-Zinsentscheidungen im Fokus

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte bei ihrer Sitzung am 18. Juli die Leitzinsen unverändert gelassen und keine klaren Hinweise auf eine mögliche Zinssenkung im September gegeben. Die Analysten der UBS gehen jedoch davon aus, dass die EZB bei ihrer Sitzung am 12. September eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 3,5 Prozent vornehmen wird. In ihrem Szenario erwarten sie zudem, dass die EZB weitere Zinssenkungen um 25 Basispunkte pro Quartal vornehmen wird, was bis Ende des Jahres 2025 zu einem Leitzins von 2,25 Prozent führen könnte.

Geldmenge stagniert im Juli

Im Juli stagnierte das M3-Wachstum in der Eurozone bei 2,3 Prozent im Jahresvergleich, während das Wachstum der liquidesten Geldmenge M1 leicht auf -3,1 Prozent anstieg. Die UBS-Analysten weisen darauf hin, dass die finanziellen Bedingungen in der Eurozone nach wie vor angespannt sind und die Erholung der Kredit- und Geldmengenentwicklung nur schleppend vorankommt. Das Kreditwachstum im privaten Sektor stieg im Juli leicht auf 1,3 Prozent, während die Kredite an nichtfinanzielle Unternehmen leicht zurückgingen.

Diese Entwicklungen zeigen, dass die geldpolitische Straffung der EZB weiterhin spürbar ist und die wirtschaftlichen Bedingungen in der Eurozone herausfordernd bleiben. Wie die Teuerungsrate in der Eurozone für den Monat August tatsächlich ausfällt, erfahren wir von Eurostat am Freitag.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion