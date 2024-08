Aktien von Goldminen laufen dem Goldpreis hinterher

Der Goldpreis knackt neue Rekorde. Er ist in den vergangenen Monaten rapide angestiegen – seit Jahresbeginn um rund 22%. Damit zählt das Edelmetall in diesem Jahr zu den rentabelsten Assetklassen. Der DAX schafft es im selben Zeitraum auf ein Plus von gut 9%. US-Aktien, gemessen am S&P 500, liegen mit einem Plus von knapp 19% ebenfalls hinter dem Edelmetall.

Obwohl das Edelmetall mehr als 2.500 US-Dollar je Feinunze kostet, spricht vieles dafür, dass die Rally weiter gehen wird. Denn der Goldpreis wird einerseits von der Aussicht auf sinkende US-Zinsen gestützt. Nachdem Fed-Chef Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole die Zinswende für September praktisch angekündigt hat, sind die Realzinsen bereits kräftig gesunken. Das macht das zinslose Gold als Anlage attraktiver.