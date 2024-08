Newmont besitzt (ganz oder teilweise) Goldminen in den USA, Australien, Peru, Indonesien und in Ghana. Außerdem gehören dem Konzern Minen in Neuseeland und Mexiko. Darüber hinaus betreibt die Firma kleinere Silberminen rund um den Globus – auch Kupfer und Zink werden gefördert.

Goldpreis und Übernahme treiben Newmont an

Beim aktuellen Goldpreis sprudeln die Gewinne für Newmont. Dabei macht sich auch die Übernahme des Wettbewerbers Newcrest inzwischen deutlich bemerkbar. Newmont hatte den australischen Konkurrenten vor gut einem Jahr für 19 Mrd. US-Dollar übernommen und damit seine Spitzenposition in der Branche gefestigt. Durch den Deal hat Newmont zudem seine Kupferproduktionskapazitäten deutlich ausgebaut. Das Metall ist wichtig für eine auf erneuerbaren Energien basierende Wirtschaft.

Die höhere Produktion in Verbindung mit den kräftig gestiegenen Goldpreisen zahlt sich nun doppelt aus. Der Nettogewinn lag im zweiten Quartal mit 0,72 US-Dollar je Aktie rund zehn US-Cent höher als von Analysten erwartet. Der freie Cashflow lag bei 594 Millionen US-Dollar. Auf das Jahr hochgerechnet könnte Newmont damit 2,4 Mrd. US-Dollar an Free Cash Flow erwirtschaften. Beim aktuellen Börsenwert von rund 60 Mrd. US-Dollar ist dies eine Quote, von der andere Unternehmen in der Branche träumen können.

Aktie fundamental günstig

Charttechnisch bewegt sich der Kurs des weltgrößten Goldproduzenten seit Jahresbeginn in einem intakten Aufwärtstrend. Binnen Jahressicht hat sich der Titel um rund 34% verteuert. Dennoch ist die Aktie aus fundamentaler Sicht mit einem KGV unter 13 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von rund 1,64 nicht teuer.

Newmont Mining Corp profitierte von Goldpreis und Übernahme