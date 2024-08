Hindenburg Research gegen Super Micro Computer

Super Micro brechen ein. Der Kurs des KI-Profiteurs und NVIDIA-Kunden verlor am Mittwoch an der Nasdaq rund 25% und kratzt zwischenzeitlich an der 400-Dollar-Marke. Erst vor rund einem Monat lag der Kurs bei 900 US-Dollar je Aktie.

Hindenburg spekuliert gegen Super Micro

Hintergrund des aktuellen Kurseinbruchs: Der Leerverkäufer Hindenburg Research spekuliert gegen Super Micro. Hindenburg hat einen umfassenden Bericht veröffentlicht, in dem er dem Serverhersteller schwere Verfehlungen (Bilanzmanipulation, fragwürdige Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen, Verstöße gegen US-Sanktionen) vorwirft. Außerdem gebe es laut Hindenburg auch Probleme mit der Qualität der Produkte von Super Micro. Super Micro äußerte sich bislang nicht zu den Anschuldigungen. Aber das Unternehmen kündigte an, die Bilanzvorlage zu verschieben wird.

Auch charttechnisch ist die Aktie angeschlagen. Der Kurs dürfte deutlich unter die Marke von 400 Dollar abtauchen.

Empfehlung: Trader können die hohen Schwankungen nutzen – Anleger meiden den Titel.

