Finanzschwergewicht wird Kupfer- und Goldexplorer Abitibi Metals beraten!

Das lässt aufhorchen: Die kanadische Abitibi Metals (WKN A3EWQ3 / CSE AMQ) meldet soeben, dass Chris Leavy in das Beratungsgremium des Unternehmens berufen wurde. Leavy aber ist nicht irgendwer, sondern ein wahres Schwergewicht der Finanzbranche. Vielversprechend, dass ein Fachmann von diesem Kaliber sich bei einer vielversprechenden, aber noch kleinen Gesellschaft wie Abitibi engagiert!

Chris Leavy ist ein renommierter Wall Street-Asset Manager, der über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Finanzbranche verfügt. Unter anderem wurde vom Magazin Barron’s als „Top 100 Fund Manager“ ausgezeichnet. Herr Leavy hatte im Laufe seiner Karriere hochrangige Positionen bei führenden Finanzinstituten wie BlackRock, Morgan Stanley und OppenheimerFunds inne. Unter anderem war er als Chief Investment Officer von Fundamental Equities (Americas) bei BlackRock für Assets im Wert von 115 Mrd. Dollar verantwortlich und Teil des Global Operating Committee von Blackrock.

Vor seiner Zeit bei BlackRock war er Chief Investment Officer (Wertpapiere) bei OppenheimerFunds. Zuvor hatte er dort die Leitung Value-Equity-Gruppe in und verantwortete das Wachstum des Teams von 6 Milliarden auf 16 Milliarden Dollar an Vermögenswerten.

Herr Leavy ist bekannt für seine strategischen Einsichten und seine Fähigkeit, unterbewertete Chancen zu erkennen. Seine Rolle im Beratungsausschuss wird sich auf die Bereiche Geschäftsstrategie, Kapitalmärkte und Unternehmensführung erstrecken.

Kein Wunder, dass sich Jonathon Deluce, CEO von Abitibi Metals, hoch erfreut über den Zugang zeigt. „Seine umfassende Erfahrung in der Vermögensverwaltung und bei strategischen Investitionen wird von unschätzbarem Wert sein, während wir unsere hochgradige Polymetalllagerstätte B26 vorantreiben. Chris' Fachwissen und seine Führungsqualitäten werden entscheidend dazu beitragen, uns bei der Bewältigung der Chancen und Herausforderungen der Bergbaubranche zu unterstützen. In den vergangenen acht Monaten habe ich es wirklich genossen, Chris kennen zu lernen, der das Potenzial der hochgradigen Polymetalllagerstätte B26 erkannt hat. Ich weiß seine Unterstützung als Aktionär sehr zu schätzen und freue mich auf eine engere Zusammenarbeit mit ihm in den kommenden Monaten.“

