Birkenstock meldet Rekordumsatz: Doch die Aktie scheuert Depots wund!

In Nord-, Mittel- und Südamerika erzielte Birkenstock ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 15 Prozent. Wesentlich dazu beigetragen haben der B2B-Bereich und das Direktgeschäft (DTC). In Europa verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzplus von 19 Prozent. In der Region Asien-Pazifik (APMA) stiegen die Umsätze sogar um 41 Prozent.

Das entspricht einem Anstieg von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei konstanten Wechselkursen. Der Zuwachs ist das Ergebnis einer starken Nachfrage. Besonders begehrt waren geschlossene Zehensilhouetten, deren Umsatz mehr als doppelt so schnell wuchs wie der Markendurchschnitt.

Das Unternehmen eröffnete im dritten Quartal 7 neue Stores und steigerte den B2B-Umsatz um 23 Prozent. Der DTC-Umsatz wuchs um 14 Prozent. Birkenstock investierte im dritten Quartal 15 Millionen Euro in die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten und plant, die Präsenz in unterversorgten Märkten weiter auszubauen. Trotz dieser Investitionen bleibt die Bilanz nach Angaben des Unternehmens stark – mit liquiden Mitteln in Höhe von 404 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr 2024 bestätigt Birkenstock seine Prognose eines Umsatzwachstums von rund 19 Prozent und einer bereinigten EBITDA-Marge von 30-30,5 Prozent. Das Unternehmen strebt zudem eine weitere Reduzierung des Nettoverschuldungsgrads bis Jahresende an. Anleger und Investoren hatten sich vom Finanzausblick mehr versprochen. Die Aktie fällt an der Tradegate in die Tiefe.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Birkenstock Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,59 % und einem Kurs von 48,29EUR auf Tradegate (29. August 2024, 13:46 Uhr) gehandelt.