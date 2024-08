Wie einst Facebook: OpenAI bald 100 Milliarden US-Dollar wert?

Der Entwickler des Chatbots ChatGPT befindet sich laut US-Medien in fortgeschrittenen Gesprächen über eine neue Finanzierungsrunde. Diese könnte den Unternehmenswert auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar (knapp 90 Milliarden Euro) anheben. Die bisherige Finanzierung des Unternehmens stammt überwiegend vom Softwaregiganten Microsoft, der bereits über zehn Milliarden US-Dollar investiert haben soll.

Die Bedingungen der Finanzierungsrunde sind jedoch noch nicht finalisiert, wie der Finanzdienst Bloomberg berichtet. Es bleibt unklar, welche weiteren Investoren beteiligt sein könnten.

Diese Bewertung würde OpenAI in die Liga von Facebook vor dessen Börsengang 2012 katapultieren. Der KI-Wettlauf im Silicon Valley erfordert massive Investitionen in Computerinfrastruktur. Neben OpenAI investieren auch Tech-Giganten wie Google und Meta sowie Start-ups wie Anthropic Milliarden in die Entwicklung eigener KI-Modelle.

Auch die Regulierungsbehörden versuchen, beim KI-Wettlauf mitzuhalten. Am Donnerstag kündigte die US-Regierung Vereinbarungen mit OpenAI und Anthropic an. Diese Partnerschaften ermöglichen es dem AI Safety Institute, einer Abteilung des Handelsministeriums, frühzeitig Zugang zu den neuesten KI-Modellen der Unternehmen zu erhalten, um deren Fähigkeiten und Risiken zu evaluieren. Die Unternehmen sollen gemeinsam mit den Experte Methoden zur Risikominderung entwickeln.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion