Silber lauert, um durchzustarten. Silberproduzent vor fulminanter Kursrallye

Das passt ins Bild

Silber ist für plötzliche Preisanstiege und Preisrückgänge mit hohen Bewegungsdynamiken bekannt. Dass sich das Warten auf den nächsten Bewegungsimpuls in die Länge zieht und mitunter eine gewisse Lethargie dabei aufkommt, ist auch nicht so selten bei Silber. Insofern passt das aktuelle Bewegungsmuster durchaus ins Bild.

Sie sind auf der Suche nach aussichtsreichen Kupferaktien? Lesen Sie hierzu den kostenlosen PDF-Report „Nach dem Crash – 3 Kupferproduzenten für das Comeback“



Fazit

Dass es Silber also bislang nicht gelang, über die 30 US-Dollar auszubrechen, sollte daher nicht überbewertet werden. Ein Ausbruch kann ob der exzellenten Rahmenbedingungen jederzeit passieren. Und dann könnte es durchaus schnell gehen. Ein frisches Kaufsignal würde Silber den Weg in Richtung 32+ US-Dollar und damit in Richtung des bisherigen 52-Wochen-Hochs ebnen. Bei entsprechendem Zug nach oben wäre auch eine Ausdehnung des Vorstoßes über die 32 US-Dollar hinweg in Richtung 34 US-Dollar / 35 US-Dollar nicht auszuschließen. Doch soweit ist es noch nicht. Insofern muss auch ein Scheitern an den 30 US-Dollar als mögliches Szenario in Betracht gezogen werden. Bereits ein Rücksetzer unter die 28 US-Dollar wäre ein herber Rückschlag.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Silberproduzent vor fulminanter Kursrallye

„Warten auf das Startsignal“ ist aktuell auch das Motto bei Silber-Urgestein Hecla Mining. Die Aktie des ältesten, an der Börse gelisteten Silberproduzenten befindet sich in einer aussichtsreichen Ausgangslage. Es fehlt nur noch der richtungsweisende Impuls.



Zwei entscheidende Kursbereiche dominieren seit Monaten das Handelsgeschehen bei Hecla Mining. Auf der Unterseite ist es der Kursbereich um 4,7 US-Dollar, auf der Oberseite der Kursbereich um 6,3 US-Dollar. Beide Begrenzungen haben mittlerweile eine große Bedeutung erlangt. Entsprechend relevant wären die Signale, die bei einem Über- bzw. Unterschreiten ausgelöst würden. Aktuell steht die Oberseite der Handelsspanne unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch hätte das Potenzial, Hecla Mining weit über die 7 US-Dollar zu tragen. Dagegen würde ein Rücksetzer unter die 4,7 US-Dollar eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte