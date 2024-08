PCE-Inflationsrate: So könnte der Markt heute reagieren

"Die Zinssenkung vom September ist gesetzt, sodass dies der PCE-Trend nicht ändern wird", sagte Burns McKinney, Managing Director und Portfoliomanager bei NFJ Investment Group. Und weiter: "Die Fed hat sich bereits entschieden, sie hat bereits sehr entschieden und sehr dovish signalisiert, dass sie den Zinssenkungszyklus im September unbedingt beginnen wird."

Anleger befürchten, dass der Bericht den Finanzmärkten nicht genügend Klarheit darüber verschafft, wie schnell und wie weit die Fed die Zinsen senken wird. "Eine einzige Zinssenkung im September, okay. Aber die Vorhersage mehrerer Zinssenkungen auf der Grundlage dieser [PCE-]Daten scheint nicht gerechtfertigt", sagt Barbara Rockefeller, Präsidentin und Chefvolkswirtin bei Rockefeller Treasury Services.

Eine weitere Schlüsselfrage für die Finanzmärkte ist, ob die Fed im September mit einer Zinssenkung um 25 oder 50 Basispunkte beginnen wird. Marktteilnehmer gehen jedoch nicht davon aus, dass der PCE-Bericht vom Freitag zur Lösung des Rätsels über den weiteren Weg beitragen wird.

Eine stärkere Zinssenkung könnte Anleger jedoch auch nervös machen und zu einem Marktrückgang führen. "Wenn Sie jetzt ein Marktbulle sind, wollen Sie keine 50 Basispunkte", warnte der Wirtschaftswissenschaftler José Torres zur Wochenmitte.

Der PCE-Bericht habe nicht mehr das Gewicht für die Entscheidungen der Zentralbank, das er früher hatte, sagt Matt Lloyd, Chef-Anlagestratege bei Advisors Asset Management. "Jetzt ist der Arbeitsmarkt der wohl ausschlaggebende Punkt, ob in der nächsten Sitzung die Zinsen um 25 oder 50 Basispunkte gesenkt werden", so Lloyd.

Der Stratege sagte weiter, dass die Finanzmärkte am Freitag vor dem Labor-Day-Wochenende möglicherweise nicht allzu sehr auf die PCE-Daten reagieren werden, da sich Anleger vor dem inoffiziellen Ende des Sommers für eine "risikoneutrale Haltung" entscheiden könnten. Die Aktienmärkte würden sich demnach verstärkt auf den August-Arbeitsmarktbericht in der nächsten Woche konzentrieren.

Lloyd schloss jedoch nicht aus, dass die Volatilität an den Finanzmärkten am Freitag ansteigen könnte, da das Handelsvolumen voraussichtlich gering bleiben werde, was "die Renditen bei den Staatsanleihen und Aktien verzerren könnte", sagte er in einem Interview mit MarketWatch.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





