3 Value-Growth-Aktien, die Dodge & Cox für 2.318.478.772 USD gekauft hat

In den Fonds lassen sich zumeist Qualitätsaktien wiederfinden, in die Dodge & Cox breit gestreut investiert. So hält der Dodge & Cox Stock Fund, der bereits 1965 aufgelegt wurde, derzeit 76 verschiedene Aktien. Zu den größten Positionen gehören beispielsweise Charles Schwab , Wells Fargo und Fiserv .

Doch welche interessanten Aktien hat Dodge & Cox in den vergangenen zwei Quartalen neu gekauft?

1. Humana

Im zweiten Quartal 2024 hat Dodge & Cox unter anderem Humana-Aktien im Wert von 1,08 Milliarden US-Dollar gekauft.

Das Unternehmen gehört in den USA zu den größten Krankenversicherungsunternehmen, die sich aufgrund fehlender gesetzlicher Alternativen kontinuierlich entwickeln. Darüber hinaus dominieren wenige Unternehmen den Markt, sodass Preiserhöhungen leicht durchsetzbar sind.

Der Humana-Aktienkurs begann vor allem nach der Finanzkrise 2008 stark zu steigen. Zwischen 2009 und 2023 sind Umsatz und Gewinn von 30.743 Millionen auf 106.374 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 1.040 Millionen auf 2.489 Millionen US-Dollar gestiegen.

Zuletzt haben Humana-Aktien aufgrund kurzfristiger Gewinnrevisionen stärker nachgegeben, was Dodge & Cox für einen Einstieg genutzt hat.

2. Ashtead Group

Die britische Ashtead Group ist hingegen in der Vermietung von Baumaschinen- und Industrie-Equipment führend und gewinnt aufgrund seiner hochwertigen Angebote und Services Marktanteile hinzu. Das Unternehmen ist in Großbritannien, in den USA und in Kanada aktiv und vermietete 2023 mehr als eine Million Geräte und Maschinen an über 900.000 Kunden.

Die gute Marktstellung spiegelt sich auch in der Ergebnisentwicklung. So sind Umsatz und Gewinn zwischen den Geschäftsjahren 2018 und 2024 von 3.706 Millionen auf 8.640 Millionen britische Pfund beziehungsweise von 968 Millionen auf 1.271 Millionen britische Pfund gestiegen. Dabei lag die Gewinnmarge stets im zweistelligen Bereich.

Dodge & Cox hat im zweiten Quartal 2024 Ashtead-Group-Aktien im Wert von 743,4 Millionen US-Dollar gekauft.

3. Sun Communities

Eine dritte Aktie, die Dodge & Cox bereits im ersten Quartal 2024 im Volumen von 498,6 Millionen US-Dollar für seinen Aktienfonds gekaut hat, ist Sun Communities.

Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und ist ein börsengehandelter Real Estate Investment Trust (REIT), der in Fertighaus- sowie Wohnmobilsiedlungen als auch Jachthäfen investiert. Ende Juni 2024 besaß Sun Communities in den USA, in Kanada und in Großbritannien 666 Immobilien. Seit seinem Börsengang im Jahr 1993 wird das Unternehmen durch Gary A. Shiffman geleitet.

Obwohl es kontinuierlich wächst, musste es zuletzt aufgrund der steigenden Zinsen einen Verlust verbuchen, wodurch die Aktie günstiger geworden ist. Dodge & Cox rechnet auch hier infolge des wahrscheinlich bereits überschritten Zinshochs mit einer Kurserholung.

Fazit Dodge & Cox

Die amerikanische Fondsgesellschaft Dodge & Cox setzt vor allem auf unterbewertete Qualitätsaktien, die sowohl Value- (Bewertungs-) als auch Growth- (Wachstums-) Kriterien erfüllen. Aufgrund ihrer guten Marktstellung bieten sie die Möglichkeit einer langfristigen Beteiligung, die wiederum hohe Gewinne verspricht.

Autor: Dipl.-Kfm. (FH) Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion