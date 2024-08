PTX Metals - Analysten sehen Potenzial für eine Kursverdopplung

Die Analysten von Great White Capital haben PTX Metals (CSE: PTX, FSE: 9PX, WKN: A0MVNG) erstmalig durchleuchtet und die Aktie mit einem Kauf-Rating versehen. Als Kursziel wurden 0,05 Kanadische Dollar (CAD) ermittelt, was ausgehend vom aktuellen Kurs von 0,025 CAD einem Kurspotential von 100 Prozent entspricht.

Die Analysten sehen auf der Basis der aktuell vorliegenden Explorationsergebnisse sowohl auf dem W2-Kupfer-Nickel-Platingruppenelemente- wie auf dem Shining-Tree-Goldprojekt in Ontario das Potential für ein bedeutendes Metallvorkommen. Dieses will PTX Metals in Zukunft durch seine fortgesetzten Explorationsanstrengungen nach und nach heben.

Für das Projekt W2 von PTX Metals in Ontario spricht nach Ansicht der Analysten, dass es den geschichteten mafisch-ultramafischen Lansdowne-House-Igneous-Complex umfasst. Er ist sehr vielversprechend für große Kupfer-, Nickel- und riffartige Lagerstätten mit Elementen der Platingruppe. Die weit verbreitete Mineralisierung ist in mindestens sieben bedeutenden mineralisierten Zonen bereits identifiziert und beschrieben. Sie liegen innerhalb eines 7,5 Kilometer langen gefalteten Korridors und bieten auch das Potential, hier Gold zu finden.

Die Goldmineralisierung im gesamten Shining-Tree-Gebiet tritt hauptsächlich in Quarz- und Quarz-Karbonat-Adern auf, die in Scher- und Verwerfungszonen verstreut sind. PTX Metals geht davon aus, dass es sich bei der primären Goldlagerstätte um eine orogene Lagerstätte handelt und damit zu jenem Typ von Lagerstätten gehört, auf die mehr als ein Drittel der weltweiten Goldproduktion entfällt.

Für die Bewertung von PTX Metals kommt dem W2-Projekt die größte Bedeutung zu

Bei ihrer Bewertung gehen die Analysten von Great White Capital davon aus, dass ein großer Teil der Firmenbewertung dem W2-Projekt zuzuschreiben ist. Unter Anwendung einer In-situ-Bewertungsmethode kommen sie deshalb zu einem Basis-NAV von 23 Millionen CAD. Legt man bei der Bewertung einen starken Bullenmarkt zugrunde, könnte die Bewertung bis auf 39 Millionen CAD oder 0,09 CAD je Aktie ansteigen, während in einem negativen Bärenmarktszenario lediglich eine Marktkapitalisierung von 13 Millionen CAD oder 0,03 CAD je Aktie zu erwarten ist.

Damit kommt die Aktie momentan nicht einmal auf die niedrige Marktkapitalisierung, die einem Bärenmarkt zugrunde gelegt wird. Allein das unterstreicht das Potential, das PTX Metals und dem gesamten Juniorsektor derzeit innewohnt, sehr deutlich.

Dabei haben die Experten von Great White Capital bereits sehr vorsichtig gerechnet und sind bei PTX Metals von einem EV/Kupferäquivalent von 0,013 US-Dollar pro Pfund ausgegangen, während andere Explorer bzw. Minenentwickler mit 0,017 Dollar pro Pfund gehandelt werden. Die Analysten sehen die Chance, dass dieser Abschlag bei der Bewertung korrigiert wird, sobald PTX Metals für die Liegenschaft eine eigene Ressource abgrenzen wird.

Fokussiert auf die Generierung von Explorationszielen



Anerkennend wird hervorgehoben, dass der Fokus klar auf der Vergrößerung der Mineralisierung und der Abgrenzung einer ersten Ressource liegt. Dazu wurden allein seit dem Abschluss der ersten Phase des Bohrprogramms auf W2 über 1.544 weitere Bohrmeter niedergebracht. Die bisherigen Ergebnisse sind beeindruckend, wie beispielsweise das Bohrloch LH-01-06 mit 0,57% Kupferäquivalent über 220 Meter eindrucksvoll zeigt.

Neben dem erfahrenen Management um CEO Greg Ferron wird auf den insgesamt positiven Gesamtausblick für die Rohstoffe und Edelmetalle hingewiesen. Da anzunehmen ist, dass die weltweiten Spannungen anhalten und die Anleger zunehmend sichere Häfen ansteuern werden, kann damit gerechnet werden, dass die Preise für Gold und die wichtigen Basismetalle auch mittelfristig auf einem hohen Niveau verbleiben werden.

Für die Basismetalle wird erwartet, dass Chinas Nachfrage nach raffiniertem Kupfer aufgrund des Ausbaus des Stromnetzes, der Solaranlagen und des zunehmenden Verkaufs von Elektrofahrzeugen steigen wird. Auf der Angebotsseite erwarten die Analysten, dass der Markt für Kupferkonzentrate aufgrund der geschätzten Verzögerung bei der Wiederinbetriebnahme der Cobre-Mine in Panama weiterhin ein erhebliches Defizit aufweisen wird.

Für die Zukunft von PTX Metals erwartet Global White Capital, dass eine erste Mineralressourcenschätzung für das W2-Projekt in der Größenordnung von 20 Millionen Tonnen mit Gehalten im Bereich von 0,5% bis 0,75% Kupferäquivalent vorgelegt werden könnte.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der PTX Metals Inc. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der PTX Metals Inc. zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien der PTX Metals Inc. beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen dem Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da PTX Metals Inc. die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.