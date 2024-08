GameStop hat einen 250.000.000 US-Dollar Kreditvertrag freiwillig gekündigt

"Die Kündigung wird zum 27. August 2024 wirksam", so GameStop in dem Antrag. "Nach Wirksamwerden der Kündigung werden die Hauptliquiditätsquellen des Unternehmens Barmittel aus dem operativen Geschäft und der Kassenbestand sein."

GameStop verkündete am Donnerstag auch, dass es sich auf den Verkauf von Retro-Spielen in neuen, eigens dafür eingerichteten Geschäften konzentrieren würde. Die Aktie stieg in der Folge am Donnerstag um über 8 Prozent auf 21,51 US-Dollar. Seit Jahresbeginn haben die Titel 22,7 Prozent an Wert zulegen können. Der Anteil der Leerverkäufe an den im Streubesitz befindlichen GameStop-Aktien beträgt nach den neuesten Börsendaten 9,3 Prozent.

Der jüngste Kursanstieg folgte auf einen monatelangen Einbruch, da der angeschlagene Einzelhändler damit konfrontiert ist, sein veraltetes, auf den stationären Handel ausgerichtetes Geschäft inmitten der rasanten Digitalisierung der Videospielindustrie zu überarbeiten.

Was bisher geschah…

Anfang dieses Jahres hat die Rückkehr von Keith Gill, auch bekannt als "Roaring Kitty", die Aktien von GameStop in die Höhe getrieben. Im Juni zeigte ein Reddit-Post von einem mit Gill verbundenen Konto, dass er eine große Beteiligung an GameStop hält. Im selben Monat gab das Unternehmen bekannt, durch einen Aktienverkauf 2,14 Milliarden US-Dollar eingenommen zu haben und den Erlös für Fusionen und Übernahmen zu verwenden. Am 7. Juni veranstaltete Gill schließlich seinen ersten YouTube-Livestream seit drei Jahren.

"Sie befinden sich in der Transformationsphase", sagte Gill damals, bevor er über GameStop-CEO Ryan Cohen sagte: "Ich glaube diesem Kerl – er könnte es schaffen."

GameStop kündigte Anfang des Jahres Entlassungen an, um die Rentabilität des Unternehmens zu steigern. Im Juni sagte Cohen während eines Investorentreffens, dass er sich darauf konzentriere, ein "kleineres Netzwerk von Geschäften" zu schaffen.

GameStop wird die Ergebnisse für das zweite Quartal nach US-Börsenschluss am 10. September veröffentlichen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion