Apple-Zertifikat mit 15%-Chance und 25% Sicherheitspuffer

Im April 2024 startete die Apple-Aktie von guten Geschäftszahlen beflügelt, bei 164 USD einen kräftigen Kursanstieg, der am 16. Juli 2024 bei 237,23 USD seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Im Zuge der generellen Korrektur der US-Technologieaktien und des durch den starken Kursrückgang in Japan verursachten Kursrutsches notierte die Aktie am 5. August 2024 mit 196 USD zeitweise sogar unter der 200 USD-Marke. Mittlerweile befindet sich die Apple-Aktie mit 230,30 USD bereits wieder auf dem Weg zum alten Hoch.

Nach der Bekanntgabe des Nachfolgeplans für die Rolle des Finanzchefs, der auf eine Fortsetzung der bewährten Strategie schließen lässt, bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem Kursziel von 265 USD ihre Kaufempfehlung für die Apple-Aktie.