Wann war das neue Rekordhoch des DAX absehbar?

Der DAX hat ein neues Rekordhoch erreicht – und das auf extrem beeindruckende Weise. Denn an 16 der letzten 18 Handelstage konnte der deutsche Leitindex höher schließen als am Tag zuvor. Um mehr als 11 % legte er dadurch in diesem Zeitraum zu.

Und damit holte er mehr als alle Kursverluste der Konsolidierung bzw. Korrektur auf, die vom 12. Juli bis zum 5. August anhielt und am Ende crashartige verlief (Welle C). Das ist extrem ungewöhnlich. Denn gewöhnlich trauen sich Anleger nach panikartigen Verkäufen nicht so schnell zurück in den Markt. Aber irgendwie passt das auch zu der aktuellen Marktphase, die schon seit vielen Monaten immer wieder neue Rekorde im Rahmen von Übertreibungen verzeichnet.

Jedenfalls ist eine interessante Frage, wann man mit dem Anstieg des DAX auf ein neues Rekordhoch hätte rechnen können. Zum Dow Jones hatte ich am Dienstag geschrieben, dass erst mit der Fortsetzung der Aufwärtsbewegung vom 14. August klarer wurde, dass sich keine Seitwärtskonsolidierung bildete, sondern der Doppelboden bzw. das zweite Tief die Basis für eine starke Kurserholung war. Und ähnliches gilt für den DAX.

Bear-Keil oder Leading Diagonal Triangle

Zwar zeigten sich die Bullen hier weniger zögerlich als beim Dow Jones und der DAX bildete von Beginn an einen klaren Aufwärtstrend, doch die Leser des Target-Trend-Spezial informierte ich am 12. August anhand des folgenden Charts über die Gefahr eines möglichen Bear-Keils.

Und aus diesem brachen die Kurse noch am selben Tag nach unten aus:

Allerdings gab ich sofort Entwarnung, weil es nicht zu größeren Kursverlusten kam, sondern die Kurse seitwärts aus dem vermeintlichen Bear-Keil heraustendierten. Damit war der Bruch der Trendlinie harmlos. Und neben dem Bear-Keil hatte ich das alternative Szenario eines bullishen „Leading Diagonal Triangle“ ins Spiel gebracht. Als der DAX anschließend weiter seitwärts tendierte, schrieb ich am 14. August, dass dadurch mit weiter steigenden Kursen zu rechnen sei, „weil solche Konsolidierungen als trendbestätigend gelten“. Am selben Tag setzte sich die Aufwärtsbewegung mit einem neuen Erholungshoch fort.

