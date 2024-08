Tesla: Das ist "die am meisten unterschätzte Komponente der Tesla-Story"

Tesla stellt Batteriepacks für Haushalte und Energieversorger her und produziert auch Solardächer. Das Wachstum der erneuerbaren Energieerzeugung und der Strombedarf von Rechenzentren mit künstlicher Intelligenz sind Rückenwind für dieses Geschäft. Der Bereich Energiespeicherung und -erzeugung machte im zweiten Quartal etwa 12 Prozent des Umsatzes von Tesla aus und wuchs im Jahresvergleich um 100 Prozent.

Er bewertet die Tesla-Aktie mit Outperform und ohne Kursziel. Dorsheimer lobt dabei das "Apple-esque Ökosystem für die Zukunft der Energie" des Unternehmens. Dieses bestehe aus "dem Autogeschäft und längerfristigen Chancen wie KI, Robotaxi und Robotik", so Dorsheimer.

Der Analyst sagte das weiter, dass die "Inspirationsfähigkeit" von CEO Elon Musk den "gesellschaftlichen Wert" von Energie verbessern könnte, den er als grundlegend für die Wirtschaftstätigkeit ansieht.

"Wenn wir über den Horizont hinausblicken, haben Flotten von Roboterachsen das Potenzial, die Auslastung von Fahrzeugen zu verbessern, und humanoide Roboter ermöglichen eine Umverteilung von Energie weg von niederen Aufgaben", so Dorsheimer. Tesla sei ein technologisches Kraftpaket mit Parallelen zu Apple, wenn es um ihre jeweilige Ausrichtung auf Ökosysteme geht, so der Analyst.

Auch andere Analysten sind der Meinung, dass das Energiegeschäft des Unternehmens an der Wall Street mehr Aufmerksamkeit verdient. Dieses Business, das Produkte wie das Megapack und die Powerwall-Speichersysteme umfasst, ist laut Dorsheimer "die am meisten unterschätzte Komponente der Tesla-Story".

"Die drei wichtigsten Treiber für die Energiespeicherung sind die Netzstabilisierung, der Ausbau von Rechenzentren und die Integration erneuerbarer Energien", so der Analyst. Dorsheimer geht davon aus, dass das Energiegeschäft von Tesla mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 50 Prozent wächst, was ausreiche, um seinen Anteil am Geschäftsmix deutlich zu erhöhen. Nach seinen Berechnungen könnte der Energiebereich bis 2028 25 Prozent des Umsatzes ausmachen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

