Zinsen, Wirtschaft: Goldilocks - aber warum gibt Wall Street Gewinne ab?

Die Wall Street feierte gestern nach der BIP-Revision zunächst wieder das Goldilocks-Szenario: vermeintlich solide Wirtschaft bei dennoch schnell fallenden Zinsen, also der Beste-aller-Welten-Traum! Aber warum mging es dann mit den Kursen an der Wall Street zum Handelsende hin scharf nach unten, sodass die zwischenzeitlichen Gewinne von mehr als +1% bei Nasdaq 100 und S&P 500 wieder komplett abgegeben wurden? Fakt ist: die Wirtschaft in den USA ist nur deshalb scheinbar stark, weil der Staat extrem über seine Verhältnisse lebt - die Ratingagentur Fitch prognostizziert nun ein Defizit von -8% zum BIP für das Jahr 2024! Gleichzeitig steigt der Anteil der Konsumenten stark an, die weniger konsumieren. Was passiert erst, wenn es zu einer Rezession kommt?

1. Aktienmärkte: Hoffnungsfroher Ausblick auf PCE-Daten 14:30 Uhr

2. Dax auf Allzeithoch – Wie weit kann es noch hoch gehen?

